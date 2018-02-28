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16:12 (мск), источник: Kazinform

В Петропавловске горит развлекательный центр

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Петропавловске горит крупный развлекательный комплекс «Кристалл», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области информацию о пожаре в «Кристалле» подтвердили.

На фотографиях, размещенных пользователями социальных сетей, видно, что двухэтажное здание охвачено дымом, кое-где заметны языки пламени.

Горит Кристал ******************************************************* ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ - @sko_obyavlenia * ПЕТРОПАВЛОВСК КАЗАХСТАН - @petropavl_online * ТАРАНТАС СК))) - @tarantas_sk * САЛОН КРАСОТЫ - @sko_salon ******************************************************* ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВАШЕЙ ССЫЛКИ ПИШИТЕ НА ВАТСАП 87777912355 ссылка в профиле http://whatsap.me/skopetro SKOPETRO - @skopetro - Мы есть во всех соцсетях. Присылайте новости в Директ,на WhatsApp 87777912355. Все видео , присланное вами можно посмотреть на канале ютюб - SKOPETRO #петропавловск #ско #северныйказахстан #скопетропавловск #petropavl #skopetroinstagram

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Подробностей ЧП пока нет. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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