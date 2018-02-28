В Петропавловске горит развлекательный центр
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Петропавловске горит крупный развлекательный комплекс «Кристалл», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Петропавловске горит крупный развлекательный комплекс «Кристалл», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
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