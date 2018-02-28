Наказание за смертельный «Боярышник». Свердловский суд Иркутска вынес приговор виновным в смерти восьми иркутян

Эти две женщины — владелица павильона и продавец — торговали «Боярышником» в Академгородке. В Свердловский районный суд Иркутска Елена Бакотина и Олеся Вегера на оглашение приговора сегодня пришли из дома. Они находились на подписке о невыезде. У обеих есть дети. У продавца Олеси Вегеры вообще грудной. Приговор торговцам отравой зачитали уже через два часа.

— Осуждены Бакотина и Вегера за преступление, предусмотренное статьей 238 частью 3 Уголовного Кодекса Р. Ф. Им назначено наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Бакотиной назначено наказание 4 года лишения свободы, Вегере — 3 года лишения свободы, — говорит старший помощник прокурора Свердловского районного суда Светлана Шелепова.

Следователи выяснили, что по вине подсудимых умерли восемь иркутян. Погибшие купили в киоске концентрат для принятия ванн с этикеткой «Боярышник». Выпили его. А в бутылках оказался смертельный яд — метиловый спирт. Марина Цымбалова так потеряла отца в позапрошлом году.

— Он просто спал. Брат подошёл к нему. А он всё… Это именно «Боярышник». По заключению о смерти — это именно метиловый спирт.

— А сколько максимальный срок, на ваш взгляд, должны дать?

— Не знаю, пожизненное, — говорит пострадавшая Марина Цымбалова.

Кстати, сегодня родственников погибших от «Боярышника» на приговоре не было. Реальных сроков подсудимые не ожидали. Не были готовы. По словам адвоката, женщины планируют подавать апелляцию: