Наказание за смертельный «Боярышник». Свердловский суд Иркутска вынес приговор виновным в смерти восьми иркутян

Эти две женщины — владелица павильона и продавец — торговали «Боярышником» в Академгородке. В Свердловский районный суд Иркутска Елена Бакотина и Олеся Вегера на оглашение приговора сегодня пришли из дома. Они находились на подписке о невыезде. У обеих есть дети. У продавца Олеси Вегеры вообще грудной. Приговор торговцам отравой зачитали уже через два часа.
— Осуждены Бакотина и Вегера за преступление, предусмотренное статьей 238 частью 3 Уголовного Кодекса Р. Ф. Им назначено наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Бакотиной назначено наказание 4 года лишения свободы, Вегере — 3 года лишения свободы, — говорит старший помощник прокурора Свердловского районного суда Светлана Шелепова.
Следователи выяснили, что по вине подсудимых умерли восемь иркутян. Погибшие купили в киоске концентрат для принятия ванн с этикеткой «Боярышник». Выпили его. А в бутылках оказался смертельный яд — метиловый спирт. Марина Цымбалова так потеряла отца в позапрошлом году.
— Он просто спал. Брат подошёл к нему. А он всё… Это именно «Боярышник». По заключению о смерти — это именно метиловый спирт.
— А сколько максимальный срок, на ваш взгляд, должны дать?
— Не знаю, пожизненное, — говорит пострадавшая Марина Цымбалова.
Кстати, сегодня родственников погибших от «Боярышника» на приговоре не было. Реальных сроков подсудимые не ожидали. Не были готовы. По словам адвоката, женщины планируют подавать апелляцию:
— У меня ребёнку одному 14 лет, кто его будет воспитывать? Дед — инвалид, кто с ребёнком будет сидеть?
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