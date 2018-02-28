В Минске задержан парень, который грабил женщин на безлюдных улицах
А деньги он проигрывал в автоматах.
А деньги он проигрывал в автоматах.
20-летний минчанин подозревается в совершении пяти грабежей в Минске и Минском районе. По информации ОИОС ГУВД Мингорисполкома, злоумышленник грабил одиноких женщин в безлюдных местах. Он вырывал из рук жертв сумку, на бегу доставал деньги из кошелька, по пути выбрасывая остальное содержимое. Некоторым женщинам он причинил телесные повреждения. Сумма общего ущерба оценивается в 300 рублей.
Парень официально работал электромонтером на одном из госпредприятий. Он был задержан милиционерами, когда возвращался с работы домой. Ранее судим он не был, в ноябре прошлого года был демобилизован из армии, по месту жительства характеризуется положительно.
За грабежи молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.
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