В Талдыкоргане собака напала на ребенка
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Талдыкоргане собака напала на 4-летнего ребенка, возвращавшегося из детского сада, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Талдыкоргане собака напала на 4-летнего ребенка, возвращавшегося из детского сада, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Только что мою 4-летнюю дочь, которую 9-летний сын вел из детсада, на улице укусила собака. Хорошо, что прохожие вмешались и помогли, собаку привязали. Куртка была толстая, поэтому у дочери нет укуса. Но она была сильно напугана, побледнела и дрожала. Звонила ветеринарам, пока ничего не сообщают. Они меня саму напугали, говорят, чтобы я привязала собаку у себя дома. Только полицейские приехали и пообещали установить хозяина собаки», — рассказала мать девочки Шынар Сериккаликызы.
По ее словам, происшествие случилось на пересечении улиц Балпык би и Дарабоз ана. Сейчас напуганная девочка и ее мать боятся выйти на улицу. Они просят ответственных специалистов очистить город от бродячих собак.
Автор: Самал Кабышева.
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