В Талдыкоргане собака напала на ребенка

«Только что мою 4-летнюю дочь, которую 9-летний сын вел из детсада, на улице укусила собака. Хорошо, что прохожие вмешались и помогли, собаку привязали. Куртка была толстая, поэтому у дочери нет укуса. Но она была сильно напугана, побледнела и дрожала. Звонила ветеринарам, пока ничего не сообщают. Они меня саму напугали, говорят, чтобы я привязала собаку у себя дома. Только полицейские приехали и пообещали установить хозяина собаки», — рассказала мать девочки Шынар Сериккаликызы.