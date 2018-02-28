Спасатели отправятся на поиски туриста на перевал Дятлова

Источник: РИА "Новости"

Заявила сегодня о потерявшемся путешественнике его супруга. Житель Екатеринбурга 1969 года рождения 11 февраля в одиночку ушел по маршруту в районе перевала Дятлова (регистрацию в МЧС России он не проходил). Он должен был вернуться 27 февраля, но этого не случилось.

«1 марта спасатели на спецавтомобилях из Ивделя доедут до поселка Вижай, далее пересядут на снегоходы и двинутся по маршруту поселок Ушма, База Ильича, перевал Дятлова, гора Отортен, плато Маньпупунер», — рассказали в пресс-службе главка МЧС области.