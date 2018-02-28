В Башкирии арестовали водителя грузовика, который спровоцировал ДТП с девятью погибшими
УФА, 28 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В среду, 28 февраля, следственное подразделение отдела МВД России по Иглинскому району обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения водителю грузовика «Ман», который спровоцировал смертельное ДТП с девятью погибшими на трассе М-5 «Урал».
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