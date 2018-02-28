В Башкирии арестовали водителя грузовика, который спровоцировал ДТП с девятью погибшими

Напомним, накануне правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По предварительной информации, 40-летний водитель фуры, груженой щебнем, допустил занос с последующим выездом на встречную полосу. В результате произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом. Погибли девять человек: водитель «Мерседес Спринтер» и восемь пассажиров из Башкирии и Челябинской области.