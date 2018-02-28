СМИ: В ДТП с участием такси и троллейбуса в Кишиневе погибла супруга чиновника
Речь идет о жене руководителя одного из управлений Министерства просвещения Валентина Круду.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Речь идет о жене руководителя одного из управлений Министерства просвещения Валентина Круду.
Напомним, в среду, 28 февраля, в Кишиневе произошла авария: столкнулись такси и троллейбус. В результате ДТП таксист серьезно пострадал — сейчас он находится в реанимации, — а его пассажир погиб.
Как выяснилось, жертвой ДТП стала супруга руководителя одного из управлений Министерства просвещения Валентина Круду. Об этом сообщается на портале unimedia.info, который ссылается на свои источники в ведомстве.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.