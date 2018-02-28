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28 февраля, источник: Комсомольская правда

СМИ: В ДТП с участием такси и троллейбуса в Кишиневе погибла супруга чиновника

Речь идет о жене руководителя одного из управлений Министерства просвещения Валентина Круду.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, в среду, 28 февраля, в Кишиневе произошла авария: столкнулись такси и троллейбус. В результате ДТП таксист серьезно пострадал — сейчас он находится в реанимации, — а его пассажир погиб.

Как выяснилось, жертвой ДТП стала супруга руководителя одного из управлений Министерства просвещения Валентина Круду. Об этом сообщается на портале unimedia.info, который ссылается на свои источники в ведомстве.

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