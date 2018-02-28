Мошенник обещал устроить абитуриента в вуз за 700 тысяч тенге в ЮКО

Источник: Kazinform

По информации пресс-службы областного ДВД, сотрудникам Сарыагашской районной полиции от местных жителей поступило несколько заявлений. Незнакомец завладел крупной суммой денег, пообещав помощь в поступлении в высшее учебное заведение.

Один из потерпевших сообщил, что передал 700 тысяч тенге на получение образования в вузе, но с того времени человек, взявший деньги, исчез.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Он оказался местным жителем. В ходе следствия выяснилось, что он причастен к шести фактам. Пострадавшим причинен материальный ущерб в размере около 5 млн. тенге.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 190 УК «Мошенничество», проводятся досудебные следственные действия.