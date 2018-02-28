Мошенник обещал устроить абитуриента в вуз за 700 тысяч тенге в ЮКО
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В ЮКО поймали мошенника, взявшего 5 млн. тенге у желающих поступить в вуз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В ЮКО поймали мошенника, взявшего 5 млн. тенге у желающих поступить в вуз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации
Один из потерпевших сообщил, что передал 700 тысяч тенге на получение образования в вузе, но с того времени человек, взявший деньги, исчез.
В ходе
На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 190 УК «Мошенничество», проводятся досудебные следственные действия.
Автор: Айнұр Ақбаева.
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