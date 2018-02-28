В Астане пассажирка обвиняет таксиста в избиении
Тройной перелом ноги, ссадины и ушибы — так закончилась для Ольги Морозовой поездка в такси, передает телеканал «Хабар 24».
Тройной перелом ноги, ссадины и ушибы — так закончилась для Ольги Морозовой поездка в такси, передает телеканал «Хабар 24».
В тот злосчастный вечер, вспоминает женщина, она с подругой отмечала в караоке профессиональный праздник — День бухгалтера. Позже дамы заказали такси и поехали домой. По словам Ольги, водитель всю дорогу переписывался по телефону и смотрел клипы. В ответ на замечание пассажирки мужчина накинулся на нее с кулаками.
«Я не успела закрыть дверцу, как чувствую, как меня сзади
Таксист рассказал свою правду, но просил не показывать его лица. Он утверждает, что женщина в тот вечер всю дорогу провоцировала его, а в конце вовсе отказалась платить за проезд. Когда терпение лопнуло, мужчина остановил машину и решил высадить пассажирок. Как утверждает таксист, это не первый конфликт между ними.
«Никакие клипы за рулем я не смотрел. Это была карта, которая показывала путь. Мы немного не доехали до адреса, я попросил их выйти из машины. В ответ одна из них накинулась на меня. Пыталась расцарапать лицо. Я, защищаясь, оттолкнул ее от себя. Она упала. Я сразу же позвонил в полицию. 4 года назад я также довозил Ольгу Морозову до дома. Она тогда была пьяной. В пути без всяких причин она разбила бутылку об мою голову», — рассказал водитель такси.
Как говорит таксист, он собирался написать заявление, но в последний момент сжалился и простил женщину. Теперь точку в этом конфликте должен поставить суд. В столичном ДВД расследуют подробности инцидента.
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