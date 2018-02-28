В Астане пассажирка обвиняет таксиста в избиении

Источник: Newtimes.kz

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В тот злосчастный вечер, вспоминает женщина, она с подругой отмечала в караоке профессиональный праздник — День бухгалтера. Позже дамы заказали такси и поехали домой. По словам Ольги, водитель всю дорогу переписывался по телефону и смотрел клипы. В ответ на замечание пассажирки мужчина накинулся на нее с кулаками.

«Я не успела закрыть дверцу, как чувствую, как меня сзади кто-то хватает, разворачивает к себе и вот так начинает трясти и орать на меня. И просто берет, и кидает на асфальт. Он подымал меня и кидал меня. Это было несколько раз. Там за магазинчиком темно. Здесь свет горит, а в углу за магазинчиком темно. И вот он меня пытался туда оттащить и говорит: “Я тебя сейчас здесь убью”. А там бордюры и дерево. Вот он уронил меня там, и я больше уже не встала», — рассказывает жительница Астаны Ольга Морозова.

Таксист рассказал свою правду, но просил не показывать его лица. Он утверждает, что женщина в тот вечер всю дорогу провоцировала его, а в конце вовсе отказалась платить за проезд. Когда терпение лопнуло, мужчина остановил машину и решил высадить пассажирок. Как утверждает таксист, это не первый конфликт между ними.

«Никакие клипы за рулем я не смотрел. Это была карта, которая показывала путь. Мы немного не доехали до адреса, я попросил их выйти из машины. В ответ одна из них накинулась на меня. Пыталась расцарапать лицо. Я, защищаясь, оттолкнул ее от себя. Она упала. Я сразу же позвонил в полицию. 4 года назад я также довозил Ольгу Морозову до дома. Она тогда была пьяной. В пути без всяких причин она разбила бутылку об мою голову», — рассказал водитель такси.