Аэропорт Казани возобновил работу, нарушенную из-за инцидента с самолетом из Барселоны

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Казани возобновил работу, которая была нарушена в среду из-за инцидента с чартерным самолетом Cessna 750, у которого при посадке повредилось шасси, и он выкатился за пределы взлетно- посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.