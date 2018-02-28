Аэропорт Казани возобновил работу, нарушенную из-за инцидента с самолетом из Барселоны
КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Казани возобновил работу, которая была нарушена в среду
КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Казани возобновил работу, которая была нарушена в среду
«На борту находились 4 человека, никто не пострадал. До 19:40 мск аэропорт был закрыт на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме», — сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, по факту инцидента следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку. Дежурный Казанского линейного управления МВД на транспорте сообщал ТАСС, что были задержаны 6 рейсов на вылет.
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