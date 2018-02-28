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28 февраля, источник: Интерфакс

Пациентов подмосковной психиатрической больницы эвакуировали из-за задымления

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Из психиатрической лечебницы в подмосковном Ногинске из-за задымления эвакуированы 70 человек, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС.

«Весь персонал и пациенты эвакуированы, предварительно, пострадавших нет.», — сказали в главке.

Между тем источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что очаг задымления пока не определен. Пожарные борются с едким дымом.

Источник в службах технического надзора региона в свою очередь рассказал «Интерфаксу», что «предварительно, рассматривается в качестве основной версия неудовлетворительного состояния электропроводки».

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