Пациентов подмосковной психиатрической больницы эвакуировали из-за задымления
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Из психиатрической лечебницы в подмосковном Ногинске
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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Из психиатрической лечебницы в подмосковном Ногинске
«Весь персонал и пациенты эвакуированы, предварительно, пострадавших нет.», — сказали в главке.
Между тем источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что очаг задымления пока не определен. Пожарные борются с едким дымом.
Источник в службах технического надзора региона в свою очередь рассказал «Интерфаксу», что «предварительно, рассматривается в качестве основной версия неудовлетворительного состояния электропроводки».
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