Короткое замыкание стало причиной инцидента в больнице в подмосковном Ногинске
Само возгорание ликвидировано.
Само возгорание ликвидировано.
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Короткое замыкание стало причиной возгорания в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске, сообщили в среду ТАСС в
«На третьем этаже дома 12 по улице 8 марта произошло короткое замыкание в подсобном помещении. Возгорание ликвидировано», — сказал собеседник агентства.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в
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