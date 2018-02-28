Три человека ранены в результате стрельбы на востоке Петербурга
Причиной инцидента послужило ДТП.
Причиной инцидента послужило ДТП.
«Произошло ДТП между автомобилем Volvo и малолитражкой, за рулем малолитражки находилась женщина, которая по телефону сообщила о ДТП мужу. Муж на место аварии прибежал вооруженный ружьем. По неустановленной причине открыл стрельбу в людей, которые находились в Volvo, параллельно заявка о происшествии поступила по «02», — рассказали в
«Прибывший полицейский потребовал от преступника, чтобы он бросил оружие, преступник не подчинился, после чего в соответствии с законом о полиции полицейский сделал предупредительный выстрел вверх, после того, как это не возымело действия, сотрудник полиции открыл огонь на поражение. Ранил преступника, тот в настоящее время в больнице. Два человека, пострадавшие в Volvo, также госпитализированы», — добавили в полиции.
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