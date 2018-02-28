Центральный аппарат СК расследует дело о жестоком обращении в доме престарелых в Перми

«По поручению председателя Следственного комитета РФ уголовное дело о нарушениях прав граждан в Пермском крае передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен под личный контроль председателя СК РФ», — сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что в частном доме престарелых «Мария» в Перми были выявлены грубейшие нарушения в содержании постояльцев, в частности им не оказывалась должная медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить все опубликованные в СМИ обстоятельства произошедшего, установить конкретных должностных лиц из состава руководства учреждения и контролирующих органов, допустивших нарушение прав социально незащищенных граждан.