Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прокомментировал слова Якубовича о «Поле чудес»
Прождавшая три часа «скорую» жительница Твери умерла в больнице
«Высший пилотаж»: ролик с учительницей вокала восхитил соцсети
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Девушка похудела почти на 100 килограммов из-за конфуза
Овца думает, что она собака. Теперь ее учат быть овцойШестимесячная овца Марли ест из миски и не любит траву. Она в точности копирует поведение собаки
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
По всему фронту идут жестокие бои, ВСУ наступают - Иванов
Глава Якутии о слухе о дебоше на борту «Аэрофлота»
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Олег Газманов с сыном извалялись полуобнаженными в снегу
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме кипы
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
28 февраля, источник: ТАСС

Центральный аппарат СК расследует дело о жестоком обращении в доме престарелых в Перми

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о жестоком обращении с пожилыми людьми в доме престарелых в Перми передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета РФ уголовное дело о нарушениях прав граждан в Пермском крае передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен под личный контроль председателя СК РФ», — сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что в частном доме престарелых «Мария» в Перми были выявлены грубейшие нарушения в содержании постояльцев, в частности им не оказывалась должная медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить все опубликованные в СМИ обстоятельства произошедшего, установить конкретных должностных лиц из состава руководства учреждения и контролирующих органов, допустивших нарушение прав социально незащищенных граждан.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова добавили, что в начале 2018 года при «ужасных» условиях жизни в приюте было зафиксировано несколько смертей одиноких пожилых людей. В прокуратуре края сообщили, что 50 граждан, находившихся в доме престарелых, распределены по другим учреждениям. Деятельность дома престарелых была приостановлена на 90 суток.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Жириновский обматерил Собчак, а она облила его водой
Чего не было при СССР, но стабильно случается в российской армии
Путин представит послание парламенту в новом формате
Чем болел Ленин и почему это скрывают даже сейчас
16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Лавров обвинил США в подготовке Европы к ядерному удару по РФ
Жириновский назвал Собчак «базарной девкой» во время дебатов
Кому на Руси жить плохо: российские актеры критикуют страну
Спорт
Забронзовелый памятник Пхенчхану. Почему Знарку лучше уйти Так будет лучше для всех
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Застывшие пузыри во льду Байкала снимают с коптеров иркутские и московские ученые Ученые отправились на Байкал — на охоту за белыми пузырями
Кино
18-летняя дочь поддержала Риз Уизерспун на премьере фильма По красной дорожке прошли крупнейшие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
«Высший пилотаж»: ролик с учительницей вокала восхитил соцсети Запись собрала тысячи восторженных комментариев.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь