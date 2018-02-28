Пять человек госпитализированы после сильной аварии в Алматы
Машины двигались на высокой скорости, а пассажиры были не пристегнуты.
Машины двигались на высокой скорости, а пассажиры были не пристегнуты.
В Алматы рядом с Ипподромом столкнулись Mercedes-
Mercedes на высокой скорости двигался по улице Жансугурова на север. На пересечении с улицей Мосина, в неположенном месте на дорогу выбежала женщина. Водитель не успел затормозить и автомобиль сбил ее, после чего машину развернуло и выбросило на встречную полосу, где Mercedes «лоб в лоб» столкнулся с Daewoo Nexia.
Прибывшие медики госпитализировали женщину, которую от удара отбросило на несколько метров, а также водителей и пассажиров автомобилей. Состояние пострадавших пока неизвестно.
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