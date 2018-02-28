Пять человек госпитализированы после сильной аварии в Алматы

Mercedes на высокой скорости двигался по улице Жансугурова на север. На пересечении с улицей Мосина, в неположенном месте на дорогу выбежала женщина. Водитель не успел затормозить и автомобиль сбил ее, после чего машину развернуло и выбросило на встречную полосу, где Mercedes «лоб в лоб» столкнулся с Daewoo Nexia.