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00:19 (мск), источник: Kazinform

В Кызылорде обрушилась часть многоэтажного дома

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ — В Кызылорде произошло чрезвычайное происшествие. Примерно в 22:00 по улице Титова у одной из многоэтажек обрушилась часть здания, передает корреспондент Казинформа с места события.

Источник: Kazinform

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Здание полностью оцеплено. Около 50 местных жителей эвакуировано в безопасное место. Для этого был привлечен общественный транспорт — автобусы большой вместимости.

По словам очевидцев, в результате обрушения части здания пострадавших нет, однако это предварительная информация.

«Сейчас на месте обрушения здания работают представители спасательных служб. Сейчас пока рано давать какую-либо информацию. Утром будет организован брифинг, в ходе которого будет представлена подробная информация», — сообщили в пресс-службе ДЧС Кызылординской области.

В данный момент жители дома, стена которого обрушилась, размещены в здании школы № 2.

Стоит отметить, что этот дом не признан аварийным. При этом известно, что люди не жили в той части дома, которая обрушилась.

Автор: Айнұр Төлешова.

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