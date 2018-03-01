В Кызылорде обрушилась часть многоэтажного дома

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Здание полностью оцеплено. Около 50 местных жителей эвакуировано в безопасное место. Для этого был привлечен общественный транспорт — автобусы большой вместимости.
По словам очевидцев, в результате обрушения части здания пострадавших нет, однако это предварительная информация.
«Сейчас на месте обрушения здания работают представители спасательных служб. Сейчас пока рано давать какую-либо информацию. Утром будет организован брифинг, в ходе которого будет представлена подробная информация», — сообщили в пресс-службе ДЧС Кызылординской области.
В данный момент жители дома, стена которого обрушилась, размещены в здании школы № 2.
Стоит отметить, что этот дом не признан аварийным. При этом известно, что люди не жили в той части дома, которая обрушилась.
Автор: Айнұр Төлешова.
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