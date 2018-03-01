Хитрую аферу с куплей-продажей авто провернул приморец

Имея в собственности Ниссан Мистраль, он нашел в продаже иномарку, представился продавцу посредником от покупателей-камчатцев, по просьбе которых снял машину на видео. Выдав чужой внедорожник за свой, приморец убедил покупателей, что продаваемая машина технически исправна. Настоящего владельца автомобиля он заверил в твердом намерении камчатцев купить внедорожник и для создания реалистичности ситуации убедил оформить машину на потенциальную покупательницу, а фотографии документов переслал ей.

Окончательно убедившись, что машина реальная и технически исправная, супружеская пара перевела злоумышленнику-посреднику 265 тысяч рублей. После этого подозреваемый перестал выходить на связь, как с покупателями, так и с владельцем машины, который, не получив денег, понял, что никакой сделки не состоится и оформил «Ниссан» обратно на себя.

Обманутые покупатели обратились в полицию. Личность подозреваемого установили достаточно быстро — им оказался уроженец города Большой Камень 1977 года рождения, который ранее уже был судим за совершение имущественных преступлений.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту «Мошенничество». Предприимчивому приморцу грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним ранее DEITA.RU сообщало, что Хитрая схема мошенничества с авто озолотила банду на Дальнем Востоке.