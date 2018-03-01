Хитрую аферу с куплей-продажей авто провернул приморец
Житель Приморья умудрился продать чужой автомобиль жителям Камчатки, об этом DEITA. RU сообщили в
Житель Приморья умудрился продать чужой автомобиль жителям Камчатки, об этом DEITA. RU сообщили в
Имея в собственности Ниссан Мистраль, он нашел в продаже иномарку, представился продавцу посредником от
Окончательно убедившись, что машина реальная и технически исправная, супружеская пара перевела
На данный момент возбуждено уголовное дело по факту «Мошенничество». Предприимчивому приморцу грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним ранее DEITA.RU сообщало, что Хитрая схема мошенничества с авто озолотила банду на Дальнем Востоке.
Таисия Масина.
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