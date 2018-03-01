Желание приморца заработать на криптовалютах с треском провалилось

Решив приобрести дорогое оборудование на одном из интернет сайтов, якобы специализирующихся на продаже оборудования для майнинга криптовалют, приморец попал прямиком в руки мошенников.

Ничего не подозревая, мужчина перечислил злоумышленникам 60 000 рублей за товар. Однако дорогостоящую покупку он так и не получил, в итоге оставшись без денег и без оборудования.