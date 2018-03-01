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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Желание приморца заработать на криптовалютах с треском провалилось

Несуществующее оборудование для майнинга продали приморцу, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МОМВД России по ЗАТО Фокино.

Решив приобрести дорогое оборудование на одном из интернет сайтов, якобы специализирующихся на продаже оборудования для майнинга криптовалют, приморец попал прямиком в руки мошенников.

Ничего не подозревая, мужчина перечислил злоумышленникам 60 000 рублей за товар. Однако дорогостоящую покупку он так и не получил, в итоге оставшись без денег и без оборудования.

На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Таисия Масина.

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