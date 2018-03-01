В порту Владивостока задержан элитный алкоголь и сигареты
Стоимость продукции составила более 800 тысяч рублей.
Стоимость продукции составила более 800 тысяч рублей.
Незадекларированные 316 литров алкоголя и 30 блоков сигарет обнаружили и изъяли сотрудники Владивостокской таможни на теплоходе, прибывшем из Республики Корея, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Рыночная стоимость алкогольной продукции и табачных изделий составляет более 800 тысяч рублей.
На теплоходе «ORANGE WIND» (флаг Сьерра-Леоне), стоявшем на рейде в районе острова Русский, сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в специально оборудованном тайнике в машинном отделении алкогольную продукцию (преимущественно виски и коньяк известных марок: Ballantines, Courvoisier, Chivas Regal, Baron OTARD), а также сигареты ESSE.
В отношении моряка возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения алкогольной и табачной продукции в крупном размере. Товар, явившийся предметом правонарушения, изъят.
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