От туляремии привьют хабаровчан

«Заразиться можно при контакте с животными, такими как кролики, зайцы или мыши-полевки. Источниками также являются сырая вода, продукты питания, укусы клещей, комаров и слепней вблизи водоемов и пыль от зерна или сена», — рассказала главный специалист городского управления здравоохранения Екатерина Царева.

В 2015 году в Хабаровском крае зарегистрировали десять случаев туляремии, в последующие два года их не было благодаря профилактике.