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03:44 (мск), источник: Губерния онлайн

От туляремии привьют хабаровчан

В Хабаровске начинается вакцинация против туляремии — острой инфекции, которая поражает лимфоузлы, вызывает лихорадку с тошнотой и ознобом. Температура у больного повышается до 38−40 градусов.

«Заразиться можно при контакте с животными, такими как кролики, зайцы или мыши-полевки. Источниками также являются сырая вода, продукты питания, укусы клещей, комаров и слепней вблизи водоемов и пыль от зерна или сена», — рассказала главный специалист городского управления здравоохранения Екатерина Царева.

В 2015 году в Хабаровском крае зарегистрировали десять случаев туляремии, в последующие два года их не было благодаря профилактике.

Вакцина защитит пациента на пять лет. Сначала ее получат люди, работающие с животными. Те, кому нужна прививка, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Кампания продолжится до 1 мая, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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