От туляремии привьют хабаровчан
В Хабаровске начинается вакцинация против туляремии — острой инфекции, которая поражает лимфоузлы, вызывает лихорадку с тошнотой и ознобом. Температура у больного повышается до 38−40 градусов.
В Хабаровске начинается вакцинация против туляремии — острой инфекции, которая поражает лимфоузлы, вызывает лихорадку с тошнотой и ознобом. Температура у больного повышается до 38−40 градусов.
«Заразиться можно при контакте с животными, такими как кролики, зайцы или
В 2015 году в Хабаровском крае зарегистрировали десять случаев туляремии, в последующие два года их не было благодаря профилактике.
Вакцина защитит пациента на пять лет. Сначала ее получат люди, работающие с животными. Те, кому нужна прививка, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Кампания продолжится до 1 мая, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
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