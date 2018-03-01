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03:48 (мск), источник: VLADNEWS

За сутки в Приморье потушили более 10 пожаров

Тушили огонь более 80 человек личного состава пожарных.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 11 пожаров. На тушении были задействованы 81 человек личного состава и 26 единиц техники. Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

В Приморском крае на дежурстве находится одно воздушное судно МЧС России.

По состоянию на 07:00 термические аномалии не выявлены.

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