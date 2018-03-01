За сутки в Приморье потушили более 10 пожаров
Тушили огонь более 80 человек личного состава пожарных.
Тушили огонь более 80 человек личного состава пожарных.
За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 11 пожаров. На тушении были задействованы 81 человек личного состава и 26 единиц техники. Для ликвидации последствий ДТП
В Приморском крае на дежурстве находится одно воздушное судно МЧС России.
По состоянию на 07:00 термические аномалии не выявлены.
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