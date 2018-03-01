«Почта России» пресекла пересылку автомата Калашникова в Приморье
Столичные специалисты службы безопасности «Почты России» во время проверки посылок нашли в одном из отправлений охолощенное огнестрельное оружие — автомат Калашникова АК-103 и коробки со
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