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04:16 (мск), источник: "Российская газета"

«Почта России» пресекла пересылку автомата Калашникова в Приморье

Столичные специалисты службы безопасности «Почты России» во время проверки посылок нашли в одном из отправлений охолощенное огнестрельное оружие — автомат Калашникова АК-103 и коробки со свето-шумовыми патронами. Об этом сообщается на сайте компании.

Источник: РИА "Новости"

Посылка направлялась из Москвы в Приморский край. Адрес получателя, а также данные об отправителе переданы правоохранительным органам, оружие изъято.

Несколькими днями ранее посылку с пулеметом Калашникова и карабинами кто-то пытался отправить из столицы в Забайкалье. Груз вовремя задержали.

В «Почте России» подчеркнули, что всегда проверяют содержимое посылок, в том числе с помощью специального оборудования.

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