На посту под Волгоградом задержали наркокурьера с «синтетикой»
24-летний житель города Сочи был задержан на посту ДПС в Городищенском районе за перевозку крупной партии синтетических наркотиков.
24-летний житель города Сочи был задержан на посту ДПС в Городищенском районе за перевозку крупной партии синтетических наркотиков.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
При проверке документов 24-летний пассажир иномарки, житель города Сочи, попытался избавиться от свертка с
Задержанный признался в содеянном и рассказал, что вез наркотики в Волгоград, чтобы продавать их через так называемые «закладки». Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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