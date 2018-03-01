На посту под Волгоградом задержали наркокурьера с «синтетикой»

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с сотрудниками Росгвардии и оперативниками регионального управления ФСБ, на посту ДПС в Городищенском районе для проверки документов остановили такси Renault Logan, ехавшее из Воронежа.

При проверке документов 24-летний пассажир иномарки, житель города Сочи, попытался избавиться от свертка с каким-то порошком. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Экспертиза установила, что в свертке, который выбросил мужчина, находился синтетический наркотик в количестве, достаточном для изготовления пяти тысяч наркодоз.