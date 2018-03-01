Двое бывших сотрудников районных прокуратур Казани подозреваются во взяточничестве

«В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, подозреваемые предложили жителю Казани оказать содействие в постановлении благоприятного приговора в отношении его знакомого в одном из районных судов города. Однако мужчина пошел в правоохранительные органы и рассказал им об этом.

«27 февраля мужчина передал посреднику 400 тыс. рублей, после чего он был задержан. На следующий день под контролем оперативных служб подозреваемый передал деньги работникам прокуратуры, которые также были задержаны», — отмечается в сообщении.

В зависимости от роли каждого задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере), ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

По итогам ведомственной проверки указанные сотрудники прокуратуры уволены.