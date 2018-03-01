Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФКР нашла подозреваемых, подсыпавших допинг Крушельницкому
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
Необычный подарок бабушке своими руками за 5 минут
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Элегантная Безрукова поздравила поклонников с первым днем весны
Провал дня. Грузчик разрушил палету пивных банокТо чувство, когда неделя не задалась с первого ее дня
Васильева предсказала тысячи жертв на Крымском мосту
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Оригинальная поза Глюкозы с мужем понравилась фанатам – СМИ
Данилко раскрыл, чего стоила артистам потеря РФ
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Элегантная Безрукова поздравила поклонников с первым днем весны
Холод продлевает жизнь через воздействие на кишечник
Молодая британка бодрствует всего по три часа в сутки
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
15:55 (мск), источник: Интерфакс

Двое бывших сотрудников районных прокуратур Казани подозреваются во взяточничестве

Казань. 1 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — В Татарстане по подозрению в получении взятки и посредничестве во взяточничестве задержаны два бывших работника районных прокуратур Казани и их знакомый, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

«В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, подозреваемые предложили жителю Казани оказать содействие в постановлении благоприятного приговора в отношении его знакомого в одном из районных судов города. Однако мужчина пошел в правоохранительные органы и рассказал им об этом.

«27 февраля мужчина передал посреднику 400 тыс. рублей, после чего он был задержан. На следующий день под контролем оперативных служб подозреваемый передал деньги работникам прокуратуры, которые также были задержаны», — отмечается в сообщении.

В зависимости от роли каждого задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере), ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

По итогам ведомственной проверки указанные сотрудники прокуратуры уволены.

«Помимо этого, в случае установления виновности они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», — говорится сообщении.

Все новости региона
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Нас никто не слушал»
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Лукашенко ответил на запрет поставок белорусского молока в РФ
Путин назвал целевую ставку по ипотеке
Геологи рассказали, где произойдет переворот полюсов Земли
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
«Газпром» отказался начать с 1 марта поставки газа на Украину
Спорт
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии Вручение подарков российским олимпийцам вызвало немало вопросов
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Беременная ведущая "Первого канала" занимается спортом По словам Ольги Ушаковой, она не сидит на диетах, а продолжает активно заниматься спортом.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь