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15:39 (мск), источник: Sputnik.md

Чиновница мэрии Кишинева погибла в ДТП в самом центре столицы

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло накануне в самом центре молдавской столице, когда автомобиль такси врезался в троллейбус, погибла чиновница мэрии Кишинева.

Источник: Sputnik.md
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Речь идет о руководителе отдела образования главного управления образования, молодежи и спорта столичной администрации Ларисе Круду.

В результате аварии женщина получила тяжелые травмы и по дороге в больницу скончалась в машине скорой помощи. Лариса Круду — супруга руководителя управления доуниверситетского образования профильного министерства страны Валентина Круду.

Коллеги погибшей выразили соболезнования семье Круду.

ДТП произошло в среду, около 12 часов, на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Сергея Лазо. Такси, в котором находилась женщина, врезалось в троллейбус. Сообщается, что 39-летний водитель легкового автомобиля доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии.

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