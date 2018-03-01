Чиновница мэрии Кишинева погибла в ДТП в самом центре столицы
КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. В
КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. В
Речь идет о руководителе отдела образования главного управления образования, молодежи и спорта столичной администрации Ларисе Круду.
В результате аварии женщина получила тяжелые травмы и по дороге в больницу скончалась в машине скорой помощи. Лариса Круду — супруга руководителя управления доуниверситетского образования профильного министерства страны Валентина Круду.
Коллеги погибшей выразили соболезнования семье Круду.
ДТП произошло в среду, около 12 часов, на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Сергея Лазо. Такси, в котором находилась женщина, врезалось в троллейбус. Сообщается, что 39-летний водитель легкового автомобиля доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.