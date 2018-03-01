Количество отравившихся красноярских кадет выросло втрое

Количество отравившихся воспитанников красноярского кадетского корпуса резко увеличилось.

Как сообщили Newslab.ru в краевом следственном управлении, за день количество кадет, пожаловавшихся на пищевое отравление, увеличилось с 13 до 45. Шесть из них попали в инфекционное отделение городской больницы.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю подтвердили, что отравились воспитанники Красноярского кадетского корпуса имени Александра Лебедя. Все отравившиеся мальчики — ученики пятых и шестых классов.

За питание в кадетском корпусе отвечает подведомственный министерству образования краевой «Центр питания». Он же назначен ответственным за питание на Всемирной Универсиаде в Красноярске.

Следователи и надзорное ведомство уже проверили столовую учебного учреждения, опросили поваров и воспитателей учреждения. Для пояснений вызвали представителей «Центра питания».