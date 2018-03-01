Количество отравившихся красноярских кадет выросло втрое
Для лечения в больницу привезли шесть детей.
Для лечения в больницу привезли шесть детей.
Количество отравившихся воспитанников красноярского кадетского корпуса резко увеличилось.
Как сообщили Newslab.ru в краевом следственном управлении, за день количество кадет, пожаловавшихся на пищевое отравление, увеличилось с 13 до 45. Шесть из них попали в инфекционное отделение городской больницы.
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Следователи и надзорное ведомство уже проверили столовую учебного учреждения, опросили поваров и воспитателей учреждения. Для пояснений вызвали представителей «Центра питания».
Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора начали
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