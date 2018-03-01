В сочинском Дагомысе произошла драка в магазине

Инцидент произошел в Дагомысе 14 февраля около 21:00. В одном из магазинов поселка несколько пьяных молодых людей требовали от продавца отпустить товары в долг. Получив отказ, они повредили входную дверь и ушли.

«Через несколько минут в магазин приехал его директор со своим другом, где и произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе конфликта мужчины получили различные повреждения, по факту которых назначено проведение СМЭ. Трое предполагаемых зачинщиков доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.