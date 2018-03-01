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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге неизвестные расстреляли на светофоре «Ауди» с девушкой за рулем

Полицейские ищут преступников в масках.

Источник: Комсомольская правда

Что ни день, то новости о стрельбе в Петербурге. Правда, эта история приключилась еще за несколько часов до громкого вчерашнего случая на Обводном канале, когда мужчина из ружья палил по автомобилю и людям.

— В среду около полудня в полицию позвонила женщина. Она ехала на своей «Ауди» по поселку Парголово, когда за ней начали гнаться неизвестные, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На ближайшем светофоре загорелся «красный», и женщина, соблюдая правила дорожного движения, остановилась. Тут-то к ней и подбежали двое в масках. Один злодей проткнул колесо, а другой начал стрелять из пистолета по стеклам.

— Испугавшись, потерпевшая уехала с места происшествия, чтобы дождаться полицейских в безопасном месте, — уточняют в Главке.

Сейчас люди в погонах устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут машину, из которой выбежали преступники. Им грозит уголовная ответственность.

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