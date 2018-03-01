В Петербурге неизвестные расстреляли на светофоре «Ауди» с девушкой за рулем
Полицейские ищут преступников в масках.
Полицейские ищут преступников в масках.
Что ни день, то новости о стрельбе в Петербурге. Правда, эта история приключилась еще за несколько часов до громкого вчерашнего случая на Обводном канале, когда мужчина из ружья палил по автомобилю и людям.
— В среду около полудня в полицию позвонила женщина. Она ехала на своей «Ауди» по поселку Парголово, когда за ней начали гнаться неизвестные, — сообщает
На ближайшем светофоре загорелся «красный», и женщина, соблюдая правила дорожного движения, остановилась.
— Испугавшись, потерпевшая уехала с места происшествия, чтобы дождаться полицейских в безопасном месте, — уточняют в Главке.
Сейчас люди в погонах устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут машину, из которой выбежали преступники. Им грозит уголовная ответственность.
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