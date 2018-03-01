Облсуд повторно рассмотрит дело Олега Дудко, осужденного за покушение на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга
Свердловский областной суд повторно рассмотрит уголовное дело
Свердловский областной суд повторно рассмотрит уголовное дело
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, что суд признал его виновным в покушении на убийство
Покушение на Бориса Тимониченко произошло в феврале 2016 года. Сам
Уже вынесен приговор сообщнику Дудко Игорю Казакову: за пособничество он получил 4,5 года колонии строгого режима.
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