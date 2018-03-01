Облсуд повторно рассмотрит дело Олега Дудко, осужденного за покушение на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, заседание состоится 15 марта.

Напомним, что суд признал его виновным в покушении на убийство экс-начальника УВД уральской столицы и назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить 500 тыс. руб. Борису Тимониченко в качестве компенсации морального вреда.

Покушение на Бориса Тимониченко произошло в феврале 2016 года. Сам экс-глава УВД Екатеринбурга, выступая ранее в суде, заявил: «Могу сказать со 100-процентной уверенностью, что стрелял Дудко».