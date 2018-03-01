Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФКР нашла подозреваемых, подсыпавших допинг Крушельницкому
Психолог назвал симптомы профессионального выгорания
Правнука Никиты Михалкова назвали греческим именем
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Васильева предсказала 1000 жертв на Крымском мосту
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Данилко раскрыл, чего стоила украинским артистам потеря России
СМИ: Стриженовы довели фанатов до слез танцем
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Элегантная Безрукова поздравила поклонников с первым днем весны
Психолог назвал симптомы профессионального выгорания
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
14:52 (мск), источник: Nakanune.ru

Похитители автомобилей на Среднем Урале отправятся в суд

Двое молодых людей обвиняются в краже шести машин в городе Екатеринбурге и Березовском на сумму свыше 3,6 млн руб.

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, двое мужчин, в период с начала марта по конец июня 2017 года, по ночам вскрывали сигнализации в автомобилях и сбывали краденые машины неизвестным лицам.

Криминальный дуэт обвиняется в краже шести автомобилей, таких марок как «KIA», «Toyota Corolla», «Hyundai Solarisс». Общий ущерб составил более 3,6 млн. рублей.

Три украденных автомобиля было обнаружено в ходе расследования, их возвратили владельцам.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что в мае прошлого года наиболее «популярными» марками у угонщиков стали Toyota и Hyundai.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Болдырев: Нужен референдум по добыче никеля в Воронеже и урана в Кургане
«Нас никто не слушал»
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Лукашенко ответил на запрет поставок белорусского молока в РФ
Путин назвал целевую ставку по ипотеке
Геологи рассказали, где произойдет переворот полюсов Земли
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
«Газпром» отказался начать с 1 марта поставки газа на Украину
Спорт
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии Вручение подарков российским олимпийцам вызвало немало вопросов
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Беременная ведущая "Первого канала" занимается спортом По словам Ольги Ушаковой, она не сидит на диетах, а продолжает активно заниматься спортом.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь