Похитители автомобилей на Среднем Урале отправятся в суд

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, двое мужчин, в период с начала марта по конец июня 2017 года, по ночам вскрывали сигнализации в автомобилях и сбывали краденые машины неизвестным лицам.

Криминальный дуэт обвиняется в краже шести автомобилей, таких марок как «KIA», «Toyota Corolla», «Hyundai Solarisс». Общий ущерб составил более 3,6 млн. рублей.

Три украденных автомобиля было обнаружено в ходе расследования, их возвратили владельцам.

Уголовное дело направлено в суд.