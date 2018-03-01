Похитители автомобилей на Среднем Урале отправятся в суд
Двое молодых людей обвиняются в краже шести машин в городе Екатеринбурге и Березовском на сумму свыше 3,6 млн руб.
Двое молодых людей обвиняются в краже шести машин в городе Екатеринбурге и Березовском на сумму свыше 3,6 млн руб.
Об этом сообщили Накануне.RU в
По версии следствия, двое мужчин, в период с начала марта по конец июня 2017 года, по ночам вскрывали сигнализации в автомобилях и сбывали краденые машины неизвестным лицам.
Криминальный дуэт обвиняется в краже шести автомобилей, таких марок как «KIA», «Toyota Corolla», «Hyundai Solarisс». Общий ущерб составил более 3,6 млн. рублей.
Три украденных автомобиля было обнаружено в ходе расследования, их возвратили владельцам.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, что в мае прошлого года наиболее «популярными» марками у угонщиков стали Toyota и Hyundai.
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