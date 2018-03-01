СУ СКР Татарстана: депутат сам дал знакомому служебное авто и обвинил его в угоне

Источник: Комсомольская правда

Глава Нижнетабынского сельского поселения, депутат местного совета в Муслюмовском районе 32-летний Рузаль Хафизов подозревается в заведомо ложном доносе.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре прошлого года депутат незаконно использовал служебный автомобиль «Шевроле Нива».

Он передал его своему знакомому, чтобы тот возил рабочих, строивших народному избраннику дом.

В ночь же на 30 октября тот самый знакомый сел за руль пьяным и без прав. У деревни Мелля-тамак Муслюмовского района он не справился с управлением и опрокинулся. В ДТП погибли два его пассажира.

Спустя несколько дней после этого депутат обратился в полицию. Он заявил, что его знакомый угнал у него служебное авто. Вот только в ходе проверки данная информация подтверждения не нашла.