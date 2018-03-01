СУ СКР Татарстана: депутат сам дал знакомому служебное авто и обвинил его в угоне
Возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.
Возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.
Глава Нижнетабынского сельского поселения, депутат местного совета в Муслюмовском районе 32-летний Рузаль Хафизов подозревается в заведомо ложном доносе.
Как следует из материалов уголовного дела, в октябре прошлого года депутат незаконно использовал служебный автомобиль «Шевроле Нива».
Он передал его своему знакомому, чтобы тот возил рабочих, строивших народному избраннику дом.
В ночь же на 30 октября тот самый знакомый сел за руль пьяным и без прав. У деревни
Спустя несколько дней после этого депутат обратился в полицию. Он заявил, что его знакомый угнал у него служебное авто. Вот только в ходе проверки данная информация подтверждения не нашла.
— Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в следственном комитете Татарстана.
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