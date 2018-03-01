Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Неожиданный поворот в конфликте с племянником Рогозина
Названы простые способы улучшить память
Необычный подарок бабушке своими руками за 5 минут
Билл Гейтс о пиве: "Извините, если разочаровал любителей напитка"
«В глазах не видно счастья»: поклонники переживают за Домогарова
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Васильева предсказала 1000 жертв на Крымском мосту
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
Данилко раскрыл, чего стоила украинским артистам потеря России
СМИ: Стриженовы довели фанатов до слез танцем
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Элегантная Безрукова поздравила поклонников с первым днем весны
Психолог назвал симптомы профессионального выгорания
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

СУ СКР Татарстана: депутат сам дал знакомому служебное авто и обвинил его в угоне

Возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.

Источник: Комсомольская правда

Глава Нижнетабынского сельского поселения, депутат местного совета в Муслюмовском районе 32-летний Рузаль Хафизов подозревается в заведомо ложном доносе.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре прошлого года депутат незаконно использовал служебный автомобиль «Шевроле Нива».

Он передал его своему знакомому, чтобы тот возил рабочих, строивших народному избраннику дом.

В ночь же на 30 октября тот самый знакомый сел за руль пьяным и без прав. У деревни Мелля-тамак Муслюмовского района он не справился с управлением и опрокинулся. В ДТП погибли два его пассажира.

Спустя несколько дней после этого депутат обратился в полицию. Он заявил, что его знакомый угнал у него служебное авто. Вот только в ходе проверки данная информация подтверждения не нашла.

— Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в следственном комитете Татарстана.

Все новости региона
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Футбольный клуб «Алания» продается на Avito
Закон о светоотражающих жилетах для автомобилистов
«Нас никто не слушал»
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Лукашенко ответил на запрет поставок белорусского молока в РФ
Путин назвал целевую ставку по ипотеке
Геологи рассказали, где произойдет переворот полюсов Земли
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
«Газпром» отказался начать с 1 марта поставки газа на Украину
Спорт
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии Вручение подарков российским олимпийцам вызвало немало вопросов
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Беременная ведущая "Первого канала" занимается спортом По словам Ольги Ушаковой, она не сидит на диетах, а продолжает активно заниматься спортом.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь