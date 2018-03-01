В Петербурге задержан мужчина, избивший полковника ФСИН железными прутьями

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта дела о нападении на полковника ФСИН, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. 30-летнего подозреваемого взяли 28 февраля в Петрозаводске.

По версии следствия, 23 ноября 2017 года мужчина вместе со своим подельником напал на полковника ФСИН на улице Дыбенко. Злоумышленники избили свою жертву железными прутьями, нанося удары по телу и голове.

Мужчина оказал активное сопротивление нападавшим и своевременно получил медицинскую помощь, благодаря чему ему удалось выжить. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство, совершенное по найму».