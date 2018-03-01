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15:00 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге задержан мужчина, избивший полковника ФСИН железными прутьями

Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта дела о нападении на полковника ФСИН, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. 30-летнего подозреваемого взяли 28 февраля в Петрозаводске.

По версии следствия, 23 ноября 2017 года мужчина вместе со своим подельником напал на полковника ФСИН на улице Дыбенко. Злоумышленники избили свою жертву железными прутьями, нанося удары по телу и голове.

Мужчина оказал активное сопротивление нападавшим и своевременно получил медицинскую помощь, благодаря чему ему удалось выжить. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство, совершенное по найму».

Из Петрозаводска подозреваемого уже доставили в Петербург. Мужчине предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос о его аресте. Сообщника задержанного разыскивают.

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