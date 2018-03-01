В Петербурге задержан мужчина, избивший полковника ФСИН железными прутьями
Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство.
Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство.
Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта дела о нападении на полковника ФСИН, сообщает
По версии следствия, 23 ноября 2017 года мужчина вместе со своим подельником напал на полковника ФСИН на улице Дыбенко. Злоумышленники избили свою жертву железными прутьями, нанося удары по телу и голове.
Мужчина оказал активное сопротивление нападавшим и своевременно получил медицинскую помощь, благодаря чему ему удалось выжить. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство, совершенное по найму».
Из Петрозаводска подозреваемого уже доставили в Петербург. Мужчине предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос о его аресте. Сообщника задержанного разыскивают.
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