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15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре в ДТП с маршруткой пострадали три человека

Авария случилась на пересечении улиц Индустриальной и Речной. Около 12:00 20-летняя девушка за рулем Mitsubishi Colt не уступила дорогу маршрутке и врезалась в нее.

— В аварии пострадали три человека — девушка за рулем иномарки, ее пассажир и пассажир автобуса. Их доставили в больницу с различными травмами, — рассказала инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

В ДТП пострадала и иномарка девушки. Правая часть машины сильно смята автобусом.

Сейчас точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Участники ДТП ищут свидетелей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в центре Краснодара машина каршеринга устроила массовое ДТП. Водитель арендованного авто ехал по встречной полосе, после Октябрьской он увидел машину, которая неслась ему прямо в лоб. Мужчина испугался и решил свернуть на обочину, протаранив при этом два автомобиля — Chevrolet и Lada Kalina.

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