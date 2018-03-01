В Краснодаре в ДТП с маршруткой пострадали три человека
Авария случилась на пересечении улиц Индустриальной и Речной. Около 12:00 20-летняя девушка за рулем Mitsubishi Colt не уступила дорогу маршрутке и врезалась в нее.
Авария случилась на пересечении улиц Индустриальной и Речной. Около 12:00 20-летняя девушка за рулем Mitsubishi Colt не уступила дорогу маршрутке и врезалась в нее.
— В аварии пострадали три человека — девушка за рулем иномарки, ее пассажир и пассажир автобуса. Их доставили в больницу с различными травмами, — рассказала инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
В ДТП пострадала и иномарка девушки. Правая часть машины сильно смята автобусом.
Сейчас точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Участники ДТП ищут свидетелей.
Напомним, в центре Краснодара машина каршеринга устроила массовое ДТП. Водитель арендованного авто ехал по встречной полосе, после Октябрьской он увидел машину, которая неслась ему прямо в лоб. Мужчина испугался и решил свернуть на обочину, протаранив при этом два автомобиля — Chevrolet и Lada Kalina.
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