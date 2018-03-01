В Краснодаре в ДТП с маршруткой пострадали три человека

— В аварии пострадали три человека — девушка за рулем иномарки, ее пассажир и пассажир автобуса. Их доставили в больницу с различными травмами, — рассказала инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Напомним, в центре Краснодара машина каршеринга устроила массовое ДТП. Водитель арендованного авто ехал по встречной полосе, после Октябрьской он увидел машину, которая неслась ему прямо в лоб. Мужчина испугался и решил свернуть на обочину, протаранив при этом два автомобиля — Chevrolet и Lada Kalina.