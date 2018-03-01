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14:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Рамонью в кювет опрокинулся бензовоз с 28 т топлива

Нефтепродукт не разлился.

Источник: РИА "Воронеж"

Бензовоз с 28 т топлива перевернулся на 488-м км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе в среду, 28 февраля. Топливо не разлилось. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе в четверг, 1 марта.

ДТП произошло в 12:17. Большегруз двигался в направлении Воронежа. Водитель не справился с управлением на скользком участке дороги. Машина съехала в кювет и опрокинулась. По данным «системы-112», противогололедный реагент, которым обрабатывают трассу, снесло порывами ветра.

Сотрудники рамонской дорожной службы и владельцы большегруза не смогли поставить его на колеса. Топливо перекачивают в другой бензовоз. Затем автомобиль вытащат из кювета и отбуксируют на стоянку.

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