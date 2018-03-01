Под Рамонью в кювет опрокинулся бензовоз с 28 т топлива
Нефтепродукт не разлился.
Нефтепродукт не разлился.
Бензовоз с 28 т топлива перевернулся на 488-м км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе в среду, 28 февраля. Топливо не разлилось. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой
ДТП произошло в 12:17. Большегруз двигался в направлении Воронежа. Водитель не справился с управлением на скользком участке дороги. Машина съехала в кювет и опрокинулась. По данным «системы-112», противогололедный реагент, которым обрабатывают трассу, снесло порывами ветра.
Сотрудники рамонской дорожной службы и владельцы большегруза не смогли поставить его на колеса. Топливо перекачивают в другой бензовоз. Затем автомобиль вытащат из кювета и отбуксируют на стоянку.
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