Следователи изъяли документы в управлении Росздравнадзора по Татарстану в рамках расследования уголовного дела
Казань. 1 марта.
Казань. 1 марта.
«У нас в рамках расследования уголовного дела в отношении медицинских учреждений республики были изъяты архивные документы по решению правоохранительных органов о выдаче лицензии за 2009−2010 годы на фармацевтическую деятельность», — сказала она.
Появившуюся ранее в местных СМИ информацию об обысках в надзорном ведомстве Л. Шайхутдинова не подтвердила.
«Обыски — это громко сказано», — сказала она.
«Комментарии следственного управления СКР по Татарстану будут позже», — сообщили агентству в
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