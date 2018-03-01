Следователи изъяли документы в управлении Росздравнадзора по Татарстану в рамках расследования уголовного дела

«У нас в рамках расследования уголовного дела в отношении медицинских учреждений республики были изъяты архивные документы по решению правоохранительных органов о выдаче лицензии за 2009−2010 годы на фармацевтическую деятельность», — сказала она.

Появившуюся ранее в местных СМИ информацию об обысках в надзорном ведомстве Л. Шайхутдинова не подтвердила.

«Обыски — это громко сказано», — сказала она.