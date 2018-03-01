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15:14 (мск), источник: Интерфакс

Следователи изъяли документы в управлении Росздравнадзора по Татарстану в рамках расследования уголовного дела

Казань. 1 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Представители следствия в четверг изъяли ряд документов в управлении Росздравнадзора по Татарстану в рамках расследования уголовного дела в отношении медучреждений, сообщила агентству «Интерфакс-Поволжье» заместитель руководителя управления Любовь Шайхутдинова.

«У нас в рамках расследования уголовного дела в отношении медицинских учреждений республики были изъяты архивные документы по решению правоохранительных органов о выдаче лицензии за 2009−2010 годы на фармацевтическую деятельность», — сказала она.

Появившуюся ранее в местных СМИ информацию об обысках в надзорном ведомстве Л. Шайхутдинова не подтвердила.

«Обыски — это громко сказано», — сказала она.

«Комментарии следственного управления СКР по Татарстану будут позже», — сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по региону.

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