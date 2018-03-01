Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Неожиданный поворот в конфликте с племянником Рогозина
Названы простые способы улучшить память
Правнука Никиты Михалкова назвали греческим именем
Дом знаменитого живописца оценили в $4,9 млн (фото)
«В глазах не видно счастья»: поклонники переживают за Домогарова
Провал дня. Грузчик разрушил палету пивных банокТо чувство, когда неделя не задалась с первого ее дня
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Васильева предсказала 1000 жертв на Крымском мосту
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
Оригинальная поза Глюкозы с мужем понравилась фанатам – СМИ
Данилко раскрыл, чего стоила артистам потеря РФ
«В глазах не видно счастья»: поклонники переживают за Домогарова
Платье-гриб: дизайнер придумывает необычные наряды
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Названы простые способы улучшить память
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
15:25 (мск), источник: Комсомольская правда

По делу о пожаре в прикамском общежитии, где погибли 6 человек, арестовали 18-летнюю девушку

Татьяне С. грозит до 4 лет тюрьмы.

18-летнюю Татьяну С., которая подозревается в том, что устроила пожар, унесший жизни 6 человек, арестовали на два месяца.

Напомним, пожар произошел ночью 27 числа в общежитии Чусового.

По предварительным данным, причиной возгорания стала включенная в розетку электроплитка.

Читайте также
В МЧС назвали возможную причину пожара в Чусовом

Как нам рассказали жители общежития, плитка стояла в комнате у 18-летней Татьяны С. По их словам, увидев горящий электроприбор, девушка просто убежала из дома, никого не предупредив.

— Она жила с парнем, но даже его не разбудила, — говорят жители. — Он проснулся сам, хотел выбежать из дома, но вернулся, чтобы спасти кошек. И погиб. А еще Таня частенько сушила на электроплитке свои носки и сланцы, может из-за этого пожар и случился.

В прокуратуре Чусового нам рассказали, что Татьяна уже давно уехала от матери. Ранее она уже совершала несколько административных правонарушений. Каких именно — неизвестно.

Кроме ее молодого человека, в пожаре погибли двое детей — 4-летняя девочка и 6-летний мальчик, а также их дедушка. Ребят воспитывал отец, который в ту ночь ушел в ночную смену на работу, и оставил детей с дедушкой. Погибли в своей комнате на пятом этаже и 43-летняя Юлия и ее 2-летний сынишка.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». 27 февраля в качестве подозреваемой по делу была допрошена Татьяна С. Вчера ее арестовали на два месяца.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Футбольный клуб «Алания» продается на Avito
Закон о светоотражающих жилетах для автомобилистов
«Нас никто не слушал»
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Лукашенко ответил на запрет поставок белорусского молока в РФ
Путин назвал целевую ставку по ипотеке
Геологи рассказали, где произойдет переворот полюсов Земли
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
«Газпром» отказался начать с 1 марта поставки газа на Украину
Спорт
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии Вручение подарков российским олимпийцам вызвало немало вопросов
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Беременная ведущая "Первого канала" занимается спортом По словам Ольги Ушаковой, она не сидит на диетах, а продолжает активно заниматься спортом.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь