По делу о пожаре в прикамском общежитии, где погибли 6 человек, арестовали 18-летнюю девушку

18-летнюю Татьяну С., которая подозревается в том, что устроила пожар, унесший жизни 6 человек, арестовали на два месяца.

Напомним, пожар произошел ночью 27 числа в общежитии Чусового.

По предварительным данным, причиной возгорания стала включенная в розетку электроплитка.

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Как нам рассказали жители общежития, плитка стояла в комнате у 18-летней Татьяны С. По их словам, увидев горящий электроприбор, девушка просто убежала из дома, никого не предупредив.

— Она жила с парнем, но даже его не разбудила, — говорят жители. — Он проснулся сам, хотел выбежать из дома, но вернулся, чтобы спасти кошек. И погиб. А еще Таня частенько сушила на электроплитке свои носки и сланцы, может из-за этого пожар и случился.

В прокуратуре Чусового нам рассказали, что Татьяна уже давно уехала от матери. Ранее она уже совершала несколько административных правонарушений. Каких именно — неизвестно.

Кроме ее молодого человека, в пожаре погибли двое детей — 4-летняя девочка и 6-летний мальчик, а также их дедушка. Ребят воспитывал отец, который в ту ночь ушел в ночную смену на работу, и оставил детей с дедушкой. Погибли в своей комнате на пятом этаже и 43-летняя Юлия и ее 2-летний сынишка.