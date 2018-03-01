Верховный суд Крыма ужесточил приговор экс-мэру Красноперекопска

Как сообщили «РГ» в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым, вынести более суровый приговор градоначальнику потребовала прокуратура РК. В результате он признан виновным по тем же статьям УК РФ: пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Но если Киевский районный суд Симферополя назначил наказание в виде лишения права занимать должности сроком на пять лет и штраф три миллиона рублей, то Верховный суд РК счел адекватным реальный срок — семь лет лишения свободы.