Верховный суд Крыма ужесточил приговор экс-мэру Красноперекопска
Верховный суд Республики Крым рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина, которому в конце декабря вынес приговор Киевский районный суд Симферополя. Несмотря на признание мэром своей вины, наказание Яцишину значительно ужесточено.
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