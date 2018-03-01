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15:36 (мск), источник: "Российская газета"

Верховный суд Крыма ужесточил приговор экс-мэру Красноперекопска

Верховный суд Республики Крым рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина, которому в конце декабря вынес приговор Киевский районный суд Симферополя. Несмотря на признание мэром своей вины, наказание Яцишину значительно ужесточено.

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Как сообщили «РГ» в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым, вынести более суровый приговор градоначальнику потребовала прокуратура РК. В результате он признан виновным по тем же статьям УК РФ: пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Но если Киевский районный суд Симферополя назначил наказание в виде лишения права занимать должности сроком на пять лет и штраф три миллиона рублей, то Верховный суд РК счел адекватным реальный срок — семь лет лишения свободы.

Доказано, что с декабря 2016 года по апрель 2017 года обвиняемый получил от владельца местной торговой сети 430 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для их использования в коммерческих целях. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым.

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