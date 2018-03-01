Верховный суд Крыма огласил приговор лидерам легендарной банды «Башмаки»

Судьба лидеров преступной банды «Башмаки» решена. Несмотря на то, что группировка орудовала на полуострове в «лихие девяностые» и преступления были совершены два десятка лет назад, правоохранители все же нашли доказательства вины легенд.

Оглашение приговора длилось два дня. Наконец, 1 марта Верховный суд Крыма признал Николая Копетинского (ранее фамилия Кожухарь) и Александра Данильченко виновными по ряду статей УК РФ — начиная от хранения оружия, заканчивая убийствами.

Как сообщили «КП» — Крым в пресс-службе Верховного суда Крыма, первый — Николай Копетинский — приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. А вот Александр Данильченко был освобожден прямо в зале суда в связи с истечением срока давности. Теперь оба лидера ОПГ обязаны выплатить компенсации пострадавшим от совершенных преступлений.

Напомним, главарей банды арестовали в начале февраля 2017 года. На тот момент Николай Копетинской занимал должность Вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым, а Александр Данильченко — первого Вице-Президента Федерации бокса РК. Копетинского взяли на улице Тургенева в центре Симферополя, когда он выходил из дорогого ресторана «Княжа втиха». В питейном заведении была сходка криминальных авторитетов 90-х. Второго — Александра Данильченко приняли в городе, когда он выходил из дома родственницы. Он оказывал сопротивление и даже достал травматический пистолет, чтобы отстреливаться от силовиков.

При задержании у обоих авторитетов изъяли документы, крупную сумму денег в рублях и долларах, а также кредитные карты и компьютеры.

До этого следователи вычисляли их почти полтора года. Сотрудники крымского управления ФСБ обнаружили и допросили более 50 лиц, имеющих отношение к деятельности «Башмаков».

СПРАВКА «КП».

«Башмаки» — легендарная крымская преступная группа, организованная в 90-е Виктором Башмаковым. В нее входили более тысячи человек. «Работали» злоумышленники не только на полуострове, но и на территории Украины: занимались рэкетом, грабежами, похищали и убивали людей. В Следкоме отмечают, что действовали бандиты с особой жестокостью, пытая людей перед смертью.

Кожухарь и Данильченко возглавили банду в июне 1994 года, после того, как неизвестные расстреляли Башмакова из автомата.

Александр Данильченко ранее занимал пост вице-президента крымской Федерации бокса, а Николай Кожухарь — вице-президента Федерации спортивной борьбы полуострова. В Украине на них тоже были заведены уголовные дела, задержанных объявляли в розыск.

Ранее украинские правоохранители поймали еще 24 человек, состоявших в банде. Некоторые из них получили высшую меру наказания — пожизненное заключение.

В 2011 году государственным обвинителем по делу ОПГ «Башмаки» была нынешний прокурор Республики Крым НатальяПоклонская. На скамье подсудимых тогда оказался Рувим Аронов — бывший депутат крымского парламента и экс-директор футбольного клуба «Таврия». Суд поначалу оправдал его, но Поклонская все же добилась для бандита лишения свободы.