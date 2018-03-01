Верховный суд Крыма огласил приговор лидерам легендарной банды «Башмаки»
Николай Копетинский (Кожухарь) сядет на 11 лет, а Александра Данильченко отпустили на свободу в зале суда.
Николай Копетинский (Кожухарь) сядет на 11 лет, а Александра Данильченко отпустили на свободу в зале суда.
Судьба лидеров преступной банды «Башмаки» решена. Несмотря на то, что группировка орудовала на полуострове в «лихие девяностые» и преступления были совершены два десятка лет назад, правоохранители все же нашли доказательства вины легенд.
Оглашение приговора длилось два дня. Наконец, 1 марта Верховный суд Крыма признал Николая Копетинского (ранее фамилия Кожухарь) и Александра Данильченко виновными по ряду статей УК РФ — начиная от хранения оружия, заканчивая убийствами.
Как сообщили «КП» — Крым в
Напомним, главарей банды арестовали в начале февраля 2017 года. На тот момент Николай Копетинской занимал должность
При задержании у обоих авторитетов изъяли документы, крупную сумму денег в рублях и долларах, а также кредитные карты и компьютеры.
До этого следователи вычисляли их почти полтора года. Сотрудники крымского управления ФСБ обнаружили и допросили более 50 лиц, имеющих отношение к деятельности «Башмаков».
СПРАВКА «КП».
«Башмаки» — легендарная крымская преступная группа, организованная в 90-е Виктором Башмаковым. В нее входили более тысячи человек. «Работали» злоумышленники не только на полуострове, но и на территории Украины: занимались рэкетом, грабежами, похищали и убивали людей. В Следкоме отмечают, что действовали бандиты с особой жестокостью, пытая людей перед смертью.
Кожухарь и Данильченко возглавили банду в июне 1994 года, после того, как неизвестные расстреляли Башмакова из автомата.
Александр Данильченко ранее занимал пост
Ранее украинские правоохранители поймали еще 24 человек, состоявших в банде. Некоторые из них получили высшую меру наказания — пожизненное заключение.
В 2011 году государственным обвинителем по делу ОПГ «Башмаки» была нынешний прокурор Республики Крым НатальяПоклонская. На скамье подсудимых тогда оказался Рувим Аронов — бывший депутат крымского парламента и
Именно с этим делом связывают первое покушение на жизнь прокурора. После апелляции на нее напали неизвестные в подъезде и сильно избили. Но официальных подтверждений тому, что это связано с «Башмаками» до сих пор нет.
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