Граждане Молдовы пострадали во время взрыва в Румынии: фото

Фура стояла на парковке в румынском уезде Вранча.

По словам спасателей, взорвалась газовая горелка, которую мужчины включили, чтобы согреться.

Один из пострадавших получил ожоги 50% поверхности тела, другой — 30%. Оба сейчас находятся в больнице.