Граждане Молдовы пострадали во время взрыва в Румынии: фото
Двое граждан Молдовы пострадали в результате взрыва в кабине грузовика.
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Двое граждан Молдовы пострадали в результате взрыва в кабине грузовика.
Фура стояла на парковке в румынском уезде Вранча.
По словам спасателей, взорвалась газовая горелка, которую мужчины включили, чтобы согреться.
Один из пострадавших получил ожоги 50% поверхности тела, другой — 30%. Оба сейчас находятся в больнице.
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