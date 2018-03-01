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15:15 (мск), источник: Publika.md

Граждане Молдовы пострадали во время взрыва в Румынии: фото

Двое граждан Молдовы пострадали в результате взрыва в кабине грузовика.

Фура стояла на парковке в румынском уезде Вранча.

По словам спасателей, взорвалась газовая горелка, которую мужчины включили, чтобы согреться.

Один из пострадавших получил ожоги 50% поверхности тела, другой — 30%. Оба сейчас находятся в больнице.

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