В Перми мужчина взял знакомую в плен

В Перми мужчина насильно усадил знакомую девушку в автомобиль и ввел ей наркотические средства. Пользуясь ее беспомощным состоянием, он увез ее в Кировский район. Там мужчина насильно удерживал пленницу в квартире в течение суток.

Девушке удалось вырваться на свободу и обратиться за помощью. После чего ее увезли в ближайшую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Кировский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело. Мужчина признан виновным в похищении человека с применением насилия опасного для здоровья.