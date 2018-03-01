В Перми мужчина взял знакомую в плен
Он насильно удерживал ее в течение суток.
Он насильно удерживал ее в течение суток.
В Перми мужчина насильно усадил знакомую девушку в автомобиль и ввел ей наркотические средства. Пользуясь ее беспомощным состоянием, он увез ее в Кировский район. Там мужчина насильно удерживал пленницу в квартире в течение суток.
Девушке удалось вырваться на свободу и обратиться за помощью. После чего ее увезли в ближайшую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
Кировский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело. Мужчина признан виновным в похищении человека с применением насилия опасного для здоровья.
С учетом позиции государственного обвинения насильника приговорили к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает
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