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15:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми мужчина взял знакомую в плен

Он насильно удерживал ее в течение суток.

В Перми мужчина насильно усадил знакомую девушку в автомобиль и ввел ей наркотические средства. Пользуясь ее беспомощным состоянием, он увез ее в Кировский район. Там мужчина насильно удерживал пленницу в квартире в течение суток.

Девушке удалось вырваться на свободу и обратиться за помощью. После чего ее увезли в ближайшую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Кировский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело. Мужчина признан виновным в похищении человека с применением насилия опасного для здоровья.

С учетом позиции государственного обвинения насильника приговорили к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил.

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