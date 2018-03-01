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16:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жительница Шахт получила условный срок за мошенничество с маткапиталом

Жительница Шахт получила 2 года условно за мошенничество с материнским капиталом. Об этом накануне рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

В сообщении ведомства уточняется, что Екатерина Агапитова вместе с сообщниками обманула сотрудников управления пенсионного фонда, предоставив фиктивные документы. Так, женщина похитила из бюджета ПФР более 450 тысяч рублей.

«Обязанность оформить право собственности на жилой дом и земельный участок в общую собственность детей, предусмотренную правилами направления средств материнского капитала, она не исполнила, жилищные условия не улучшила. Возвращенными ей денежными средствами пенсионного фонда распорядилась по собственному усмотрению», — говорится в сообщении ведомства.

Приговор вступил в законную силу.

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