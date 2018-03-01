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15:39 (мск), источник: Новости Перми

В Перми бывший полицейский обвиняется в мошенничестве

Сотрудник правоохранительных органов обещал освободить задержанного от уголовной ответственности за денежное вознаграждение, однако сделать он этого не смог из-за отсутствия полномочий.

В Перми перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-поисковых операций административной практики и противодействии наркопритонам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю, который обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как пишет СУ СКР по краю, в ночь на 4 декабря 2017 года обвиняемый в своем кабинете пообещал задержанному по подозрению в сбыте наркотиков освободить его от уголовной ответственности за 800 тысяч рублей. Задержанный передал полицейскому деньги через родственников, но сотрудник ГУ МВД не смог выполнить своих обещаний, так как это не является его полномочиями.

Преступление было выявлено сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю. Мужчина был уволен из полиции.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Перми бывший полицейский обвиняется в мошенничестве
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