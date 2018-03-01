В Перми бывший полицейский обвиняется в мошенничестве
Сотрудник правоохранительных органов обещал освободить задержанного от уголовной ответственности за денежное вознаграждение, однако сделать он этого не смог
Сотрудник правоохранительных органов обещал освободить задержанного от уголовной ответственности за денежное вознаграждение, однако сделать он этого не смог
В Перми перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации
Как пишет СУ СКР по краю, в ночь на 4 декабря 2017 года обвиняемый в своем кабинете пообещал задержанному по подозрению в сбыте наркотиков освободить его от уголовной ответственности за 800 тысяч рублей. Задержанный передал полицейскому деньги через родственников, но сотрудник ГУ МВД не смог выполнить своих обещаний, так как это не является его полномочиями.
Преступление было выявлено сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю. Мужчина был уволен из полиции.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.