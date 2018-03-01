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17:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области накрыли подпольный цех, где хранилось 33 тысячи бутылок с нелегальным алкоголем

Полиция Ростовской области закрыла подпольный цех, где разливали суррогат. Он находился на территории города Миллерово.

— В арендованном ангаре была установлена автоматическая линия розлива и закупорки бутылок, — рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Как считают стражи порядка, фигуранты приобретали этиловый спирт в пластиковых канистрах, переливали в бочки, разводили водой с красителями и вкусовыми добавками, после чего подключали к линии. А на бутылки приклеивали этикетки известных марок. Во время обыска было обнаружено 33 тысячи бутылок с фальсификатом, семь тонн спиртосодержащей жидкости и 1500 литров чистого спирта, а также пустые бутылки, емкости и фурнитуру. По предварительным данным, общая стоимость изъятого составляет семь миллионов рублей. Пока по уголовному делу проходит один подозреваемый — это 29-летний местный житель, который находился в цехе во время полицейской операции.

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