В Ростовской области накрыли подпольный цех, где хранилось 33 тысячи бутылок с нелегальным алкоголем
Полиция Ростовской области закрыла подпольный цех, где разливали суррогат. Он находился на территории города Миллерово.
Полиция Ростовской области закрыла подпольный цех, где разливали суррогат. Он находился на территории города Миллерово.
— В арендованном ангаре была установлена автоматическая линия розлива и закупорки бутылок, — рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Как считают стражи порядка, фигуранты приобретали этиловый спирт в пластиковых канистрах, переливали в бочки, разводили водой с красителями и вкусовыми добавками, после чего подключали к линии. А на бутылки приклеивали этикетки известных марок. Во время обыска было обнаружено 33 тысячи бутылок с фальсификатом, семь тонн спиртосодержащей жидкости и 1500 литров чистого спирта, а также пустые бутылки, емкости и фурнитуру. По предварительным данным, общая стоимость изъятого составляет семь миллионов рублей. Пока по уголовному делу проходит один подозреваемый — это 29-летний местный житель, который находился в цехе во время полицейской операции.
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