Легковушка превратилась в груду металла после ДТП с автобусом под Уфой
Видео опубликовали в группе БашДТП.
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Видео опубликовали в группе БашДТП.
На выезде из населённого пункта Курсаково днём 1 марта произошло серьёзное ДТП.
Участник сообщества БашДТП опубликовал видео столкновения автобуса и «ВАЗ 2110».
На кадрах видно, что легковушка превратилась в груду металла. Комментариев о погибших и пострадавших получить пока не удалось.
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