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15:57 (мск), источник: АиФ Уфа

Легковушка превратилась в груду металла после ДТП с автобусом под Уфой

Видео опубликовали в группе БашДТП.

На выезде из населённого пункта Курсаково днём 1 марта произошло серьёзное ДТП.

Участник сообщества БашДТП опубликовал видео столкновения автобуса и «ВАЗ 2110».

На кадрах видно, что легковушка превратилась в груду металла. Комментариев о погибших и пострадавших получить пока не удалось.

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