В Ялте сотрудника ГИБДД поймали на взятке в 40 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ялтинского отделения ГИБДД по подозрению в получении взятки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ялтинского отделения ГИБДД по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщает
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополь.
По данным следствия, подозреваемый получил от представителя частной компании взятку в размере 40 тысяч рублей за непривлечение должностных лиц этой фирмы к административной ответственности и осуществление дальнейших действий в пользу взяткодателя.
настоящее время подозреваемый задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и крупный штраф.
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