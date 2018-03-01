В Ялте сотрудника ГИБДД поймали на взятке в 40 тысяч рублей

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополь.

По данным следствия, подозреваемый получил от представителя частной компании взятку в размере 40 тысяч рублей за непривлечение должностных лиц этой фирмы к административной ответственности и осуществление дальнейших действий в пользу взяткодателя.