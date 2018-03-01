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16:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде директора стройфирмы обвиняют в уклонении от налогов и присвоении

Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 миллионов рублей.

В Волгограде предстанет перед судом 41-летний директор строительной фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах, невыплате заработной платы, присвоении средств организации и легализации денег, полученных преступным путем.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, обвиняемый на основании агентского договора получил доступ к счету саморегулируемой организации некоммерческого партнерства, на котором аккумулировались взносы ряда строительных компаний для оказания финансовой взаимопомощи. С марта по октябрь 2014 года предприниматель с этого счета перечислил на счета подконтрольных фирм более 50 миллионов рублей, а деньги присвоил. При этом он регулярно предоставлял ложные сведения о наличии денег на депозите. Чтобы легализовать оставшиеся на счете деньги, в ноябре 2014 года он приобрел у своего отца за 16 миллионов рублей асфальтосмесительную установку.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что с октября 2014 года по март 2015 года обвиняемый не платил зарплату восьми подчиненным и не доплатил более 50 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.

Свою вину в содеянном коммерсант не признает. Уголовное дело будет рассматриваться Краснооктябрьским районным судом. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, на его имущество общей стоимостью 52 миллиона, наложен арест.

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