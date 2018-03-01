В Волгограде директора стройфирмы обвиняют в уклонении от налогов и присвоении

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, обвиняемый на основании агентского договора получил доступ к счету саморегулируемой организации некоммерческого партнерства, на котором аккумулировались взносы ряда строительных компаний для оказания финансовой взаимопомощи. С марта по октябрь 2014 года предприниматель с этого счета перечислил на счета подконтрольных фирм более 50 миллионов рублей, а деньги присвоил. При этом он регулярно предоставлял ложные сведения о наличии денег на депозите. Чтобы легализовать оставшиеся на счете деньги, в ноябре 2014 года он приобрел у своего отца за 16 миллионов рублей асфальтосмесительную установку.