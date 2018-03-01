В Волгограде директора стройфирмы обвиняют в уклонении от налогов и присвоении
Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 миллионов рублей.
Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 миллионов рублей.
В Волгограде предстанет перед судом 41-летний директор строительной фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах, невыплате заработной платы, присвоении средств организации и легализации денег, полученных преступным путем.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, обвиняемый на основании агентского договора получил доступ к счету саморегулируемой организации некоммерческого партнерства, на котором аккумулировались взносы ряда строительных компаний для оказания финансовой взаимопомощи. С марта по октябрь 2014 года предприниматель с этого счета перечислил на счета подконтрольных фирм более 50 миллионов рублей, а деньги присвоил. При этом он регулярно предоставлял ложные сведения о наличии денег на депозите. Чтобы легализовать оставшиеся на счете деньги, в ноябре 2014 года он приобрел у своего отца за 16 миллионов рублей асфальтосмесительную установку.
В рамках расследования уголовного дела было установлено, что с октября 2014 года по март 2015 года обвиняемый не платил зарплату восьми подчиненным и не доплатил более 50 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.
Свою вину в содеянном коммерсант не признает. Уголовное дело будет рассматриваться Краснооктябрьским районным судом. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, на его имущество общей стоимостью 52 миллиона, наложен арест.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.