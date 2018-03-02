Отвергнутой девушке грозит тюрьма за кражу племянницы жениха
По законодательству Узбекистана девушке может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
По законодательству Узбекистана девушке может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Узбекистане восемнадцатилетняя невеста, которую отверг возлюбленный, в отместку украла его восьмилетнюю племянницу.
Как пишет UzNews.uz со ссылкой на УВД Ташкентской области, молодой человек 1994 года рождения состоял в отношениях с девушкой 2000 года рождения. Однако позднее парень отказался жениться на узбекистанке и прекратил с ней общаться.
После этого девушка выкрала ребенка из школы.
Милиция вернула девочку родителям, а в отношении отвергнутой невесты возбудили Уголовное дело по ст. 137 ч. 2 УК РУ. Девушке может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
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