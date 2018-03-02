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00:14 (мск), источник: Sputnik

Отвергнутой девушке грозит тюрьма за кражу племянницы жениха

По законодательству Узбекистана девушке может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Узбекистане восемнадцатилетняя невеста, которую отверг возлюбленный, в отместку украла его восьмилетнюю племянницу.

Как пишет UzNews.uz со ссылкой на УВД Ташкентской области, молодой человек 1994 года рождения состоял в отношениях с девушкой 2000 года рождения. Однако позднее парень отказался жениться на узбекистанке и прекратил с ней общаться.

После этого девушка выкрала ребенка из школы.

Милиция вернула девочку родителям, а в отношении отвергнутой невесты возбудили Уголовное дело по ст. 137 ч. 2 УК РУ. Девушке может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

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