Отвергнутой девушке грозит тюрьма за кражу племянницы жениха

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Узбекистане восемнадцатилетняя невеста, которую отверг возлюбленный, в отместку украла его восьмилетнюю племянницу.

Как пишет UzNews.uz со ссылкой на УВД Ташкентской области, молодой человек 1994 года рождения состоял в отношениях с девушкой 2000 года рождения. Однако позднее парень отказался жениться на узбекистанке и прекратил с ней общаться.

После этого девушка выкрала ребенка из школы.