Цепное ДТП в Кишиневе: в аварию попали «скорая», Porsche и Skoda
Погодные условия сказываются на движении транспорта в Кишиневе (полиция признает, что ДТП стало больше) — очередная авария с участием «скорой».
Погодные условия сказываются на движении транспорта в Кишиневе (полиция признает, что ДТП стало больше) — очередная авария с участием «скорой».
КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Цепная авария в Кишиневе: в
Инцидент произошел у Дворца Республики, на перекрестке улиц Букурешть и Н. Йорга. Больше всего в аварии пострадал Porsche. Третий участник ДТП — автомобиль Skoda, который практически не пострадал. Обошлось без жертв. Движение транспорта на этом участке дороги осложнено.
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