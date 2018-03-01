Цепное ДТП в Кишиневе: в аварию попали «скорая», Porsche и Skoda

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Цепная авария в Кишиневе: в дорожно-транспортное происшествие в самом центре столицы попали сразу три машины, среди которых карета «скорой» помощи и врезавшийся в нее Porsche.

Инцидент произошел у Дворца Республики, на перекрестке улиц Букурешть и Н. Йорга. Больше всего в аварии пострадал Porsche. Третий участник ДТП — автомобиль Skoda, который практически не пострадал. Обошлось без жертв. Движение транспорта на этом участке дороги осложнено.