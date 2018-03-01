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1 марта, источник: Комсомольская правда

Массовая авария на трассе в Башкирии: столкнулись три легковушки и пассажирский автобус, один человек погиб

ДТП произошло в Уфимском районе республики.

Сегодня, 1 марта, на 1330 км федеральной трассы М-7 «Волга» неподалеку от деревни Курасково в Уфимском районе республики произошло смертельное ДТП. По предварительной информации отечественная легковушка ВАЗ-2110 врезалась в попутно следовавшую ВАЗ-2105. От удара «пятерка» влетела в «Рено Логан». После столкновения «десятка», в свою очередь, вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с пассажирским автобусом НефАЗ.

По данным ГИБДД, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 35 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

Водитель ВАЗ-2110, 30-летний житель Уфимского района, скончался от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

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