Массовая авария на трассе в Башкирии: столкнулись три легковушки и пассажирский автобус, один человек погиб
ДТП произошло в Уфимском районе республики.
ДТП произошло в Уфимском районе республики.
Сегодня, 1 марта, на 1330 км федеральной трассы М-7 «Волга» неподалеку от деревни Курасково в Уфимском районе республики произошло смертельное ДТП. По предварительной информации отечественная легковушка ВАЗ-2110 врезалась в попутно следовавшую ВАЗ-2105. От удара «пятерка» влетела в «Рено Логан». После столкновения «десятка», в свою очередь, вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с пассажирским автобусом НефАЗ.
По данным ГИБДД, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 35 человек. К счастью, никто из них не пострадал.
Водитель ВАЗ-2110, 30-летний житель Уфимского района, скончался от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются, сообщает
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