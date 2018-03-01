Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФКР нашла подозреваемых, подсыпавших допинг Крушельницкому
Холод продлевает жизнь через воздействие на кишечник
Беременная ведущая «Первого канала» занимается спортом
Новый вид мошенничества лишает россиян квартир
Кроуфорд, Стюарт и «звездные» дети блистали на вечеринке Chanel
Провал дня. Грузчик разрушил палету пивных банокТо чувство, когда неделя не задалась с первого ее дня
СМИ Турции: ракета США сбила Су-25 и спутала карты всем
CAS снова заступился за российских спортсменов
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
Данилко раскрыл, чего стоила украинским артистам потеря России
СМИ: Стриженовы довели фанатов до слез танцем
Кроуфорд, Стюарт и «звездные» дети блистали на вечеринке Chanel
Рената Литвинова в «бабушкином» платке прогулялась по лесу
СМИ: Екатерина Рождественская рассказала о смерти Васильевой
В Сети обсуждают необычное платье Тархановой – СМИ
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
1 марта, источник: ТАСС

Источник: разница в 27 кг изъятого «аргентинского» кокаина обусловлена весом чемоданов

ФСБ привела данные о чистом весе изъятого наркотика, сообщил собеседник ТАСС.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Разница в весе партии кокаина, изъятой в одном из зданий посольства России в Аргентине, связана с тем, что МИД РФ привел данные об общем весе груза (брутто), а ФСБ РФ — о весе только наркотиков (нетто). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

Ранее МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки 389 кг кокаина на европейский рынок. В то же время ФСБ России сообщила, что вес изъятого наркотика составил 362 кг.

Разница в 27 кг объясняется тем, что МИД посчитал общий вес груза (брутто) — 360 брикетов, запечатанные в 30 коробок, в которые был расфасован кокаин и помещен в 12 чемоданов. ФСБ привела данные о чистом весе изъятого наркотика.
Собеседник агентства
Читайте также
Посольство России в Аргентине прокомментировало «кокаиновое дело»

Дело о контрабанде

Ранее МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (более 360 кг кокаина) на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

Как отметили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, к настоящему моменту в России и Аргентине задержаны пятеро подозреваемых, один объявлен в розыск.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года в отношении неустановленных лиц. 13 декабря были задержаны трое подозреваемых — Иштимир Худжамов, Али Абянов и Владимир Калмыков. Им предъявили обвинение, а на следующий день Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заключил их под стражу.

Читайте также
Скользящий наркотрафик

Как следует из материалов Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на их арест, все трое обвиняются «в совершении особо тяжких преступлений, не все соучастники которого установлены, а фигуранты дела имеют знакомых за пределами Российской Федерации». При этом судом при вынесении постановления об аресте «была проверена достаточность данных об имевших место событиях преступлений, а также обоснованность выдвинутого подозрения в причастности к совершению указанных преступлений».

Обвиняемый в организации канала поставок кокаина Андрей Ковальчук стал четвертым фигурантом этого дела. По информации ФСБ, Ковальчук объявлен в розыск по каналам Интерпола, по предварительным данным, он скрывается в ФРГ.

Срок предварительного следствия продлен до 15 апреля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Жириновский обматерил Собчак, а она облила его водой
Путин рассказал, кто из спортсменов заставил его волноваться
Путин обвинил США в провокации гонки вооружений
США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России
США обвинили Россию в нарушении международных договоров
Геологи рассказали, где произойдет переворот полюсов Земли
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении ОКР
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Спорт
«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России В чемпионате страны в ближайшие два с половиной месяца предстоит сыграть 10 туров
Авто
Путин обозначил сроки открытия движения по мосту в Крым По словам президента, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив должно открыться уже «через несколько месяцев»
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Российские врачи спасли новорожденного весом в 420 граммов Младенец родился намного раньше положенного срока.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь