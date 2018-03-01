Источник: разница в 27 кг изъятого «аргентинского» кокаина обусловлена весом чемоданов

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Разница в весе партии кокаина, изъятой в одном из зданий посольства России в Аргентине, связана с тем, что МИД РФ привел данные об общем весе груза (брутто), а ФСБ РФ — о весе только наркотиков (нетто). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

Ранее МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки 389 кг кокаина на европейский рынок. В то же время ФСБ России сообщила, что вес изъятого наркотика составил 362 кг.

Разница в 27 кг объясняется тем, что МИД посчитал общий вес груза (брутто) — 360 брикетов, запечатанные в 30 коробок, в которые был расфасован кокаин и помещен в 12 чемоданов. ФСБ привела данные о чистом весе изъятого наркотика. Собеседник агентства

Дело о контрабанде

Ранее МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (более 360 кг кокаина) на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

Как отметили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, к настоящему моменту в России и Аргентине задержаны пятеро подозреваемых, один объявлен в розыск.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года в отношении неустановленных лиц. 13 декабря были задержаны трое подозреваемых — Иштимир Худжамов, Али Абянов и Владимир Калмыков. Им предъявили обвинение, а на следующий день Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заключил их под стражу.

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Как следует из материалов Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на их арест, все трое обвиняются «в совершении особо тяжких преступлений, не все соучастники которого установлены, а фигуранты дела имеют знакомых за пределами Российской Федерации». При этом судом при вынесении постановления об аресте «была проверена достаточность данных об имевших место событиях преступлений, а также обоснованность выдвинутого подозрения в причастности к совершению указанных преступлений».

Обвиняемый в организации канала поставок кокаина Андрей Ковальчук стал четвертым фигурантом этого дела. По информации ФСБ, Ковальчук объявлен в розыск по каналам Интерпола, по предварительным данным, он скрывается в ФРГ.